«Перестанем быть кучкой негодяев»: Фицо приедет в Москву с большой делегацией на парад 9 мая
Премьер Словакии Фицо приедет на парад Победы в Москву с большой делегацией
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ton Molina; 5-tv.ru
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В этом году отмечается 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Владимира Путина и приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщили сегодня словацкие парламентарии по итогам трехдневного визита в российскую столицу.
Отдельное видеообращение к нации на Красной площади записал вице-премьер парламента Словакии Андрей Данко. Он отметил, что единственное, чего добился Запад своими санкциями, — это высокая сплоченность российского общества и рост технологического партнерства с Китаем.
А вот европейский бизнес еще много раз пожалеет, что ушел с российского рынка, отметил Данко. Он подчеркнул, что европейская экономика без газа и других энергоносителей из России работать не будет.
«Даже если кто-то нам скажет, что будет поставлять нам французское ядерное топливо, — оно российское. А сжиженный газ мы покупаем у американцев или западных компаний, но почти всегда это российский газ. Мы начнем говорить правду и перестанем быть кучкой негодяев и подобных им журналистов», — отметил он.
Как заявил парламентарий, словацкой оппозиции не хватит голосов, чтобы объявить импичмент правительству Роберта Фицо. Сегодня в Братиславе запустили процедуру подготовки к внеочередному заседанию, чтобы вынести вотум недоверия премьеру и его команде.
Прозападные силы возмутил визит Фицо в Москву в конце декабря и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным о поставках газа.
После остановки украинского транзита Фицо заявил, что Словакия получит российское топливо другими маршрутами, в том числе через Венгрию, что позволит словакам заместить «выпавшие» объемы газа — это три с половиной миллиарда кубометров в год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров обсудил с вице-спикером парламента Словакии конфликт на Украине.
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