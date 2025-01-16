Трагедия под Иркутском: автобус сбил подростка на пешеходном переходе

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Автобус сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в Иркутской области

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Иркутска/gibdd_138; 5-tv.ru

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16-летняя девушка скончалась на месте ДТП.

Автобус сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска в своем Telegram-канале.

Все произошло в 06:45 (01:45 по московскому времени) на седьмом километре Александровского тракта. По предварительным данным, 63-летний водитель рейсового автобуса Hyundai Aero Space следовал со стороны Иркутска в направлении деревни Столбова.

«Водитель <…> допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Школьница скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. Также уточняется, что во время ДТП в автобусе не было пассажиров. На месте сейчас работают правоохранители. По факту произошедшего начата проверка.

Несколькими днями ранее авария произошла на дороге, соединяющей Донецк, Харцызск и Амвросиевку, в районе Иловайска. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк. По предварительным данным, водитель потерял контроль и выехал на встречную полосу. Автобус перевернулся. В результате происшествия пострадали 33 человека.

Прежде 5-tv.ru писал, что в центре Владивостока лихач устроил опасные гонки. Мужчина угнал оставленный на прогрев внедорожник, ездил по пешеходной площади и таранил полицейские авто.

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