«Больше денег нет»: Волочкова рассказала о финансовых трудностях

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

Волочкова призналась в наличии финансовых трудностей

«Больше денег нет»: Волочкова рассказала о финансовых трудностях

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Артистка объявила о том, что больше не будет давать благотворительные шоу.

Балерина Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании 26-летнего танцора Марчела Абаби. Артистка активно делится эмоциональными фотографиями с курорта и демонстрирует, как замечательно проводит время. Однако, по словам самой Волочковой, ее дела в Москве идут не так гладко, как хотелось бы.

В личном блоге Анастасия сообщила подписчикам о том, что больше не может позволить себе проводить благотворительные шоу. С января она намерена начать продавать билеты на свои спектакли. О планах звезды пишет 7Дней.ru.

Артистка напоминает, что бесплатно выступала в течение 20 лет, но приняла решение закончить это.

«Теперь мои представления будут на коммерческой основе. Билеты недорогие, но дорогая расходная часть…» — делится подробностями Волочкова.

Анастасия начала ставить свои шоу после увольнения из Большого театра, сосредоточившись на сольном творчестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова раскрыла статус своих отношений с молодым спутником на Мальдивах.

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