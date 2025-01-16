В горах с кортежем: жену Зеленского застукали на горнолыжном курорте в Швейцарии

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Жену Зеленского засняли на горнолыжном курорте в Швейцарии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Конечно, он сказал, что это все фейк.

На Украине разгорается новый скандал. Жену президента Владимира Зеленского* Елену заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии.

В сети появились кадры, где она выходит из аэропорта в Санкт-Морице и уезжает на автомобиле Rolls-Royce в сопровождении кортежа. Видео опубликовал бывший народный депутат Верховной Рады.

В Киеве тут же заявили, выложенные кадры — фейк. Ведь глава Киевского режима не раз заявлял, что его жена с детьми находятся на родине. Однако бывший депутат теперь намерен доказать, что Зеленская отдыхает на курорте, пока в ее стране идут боевые действия, и даже пообещал выложить фотографии из отеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев заинтересован в том, чтобы предотвратить диалог между Москвой и Вашингтоном после прихода к власти Дональда Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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В горах с кортежем: жену Зеленского застукали на горнолыжном курорте в Швейцарии

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