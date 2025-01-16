Режиссер «Твин Пикс» Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 67 0

До своего 79-летия он не дожил всего несколько дней.

Линч

Фото: www.globallookpress.com/Evandro Inetti

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Режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Об этом в четверг, 16 января, сообщило американское издание Variety.

В последние годы Линч боролся с тяжелой болезнью - эмфиземой легких. Этот диагноз ему поставили четыре года назад. Ранее режиссер признавался, что не может жить без кислородной маски.

К сожалению, страшный диагноз не смог заставить его отказаться от курения. Сам Линч признавался, что пристрастился к этой привычке еще в восемь лет. Бросить он смог лишь год назад.

Линч родился 20 января 1946 года. До своего 79-летия он не дожил всего несколько дней.

Дэвид Линч — обладатель «Оскара» за выдающиеся достижения в области киноискусства (2019), а также лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Трижды был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дэвид Линч провел последние годы своей жизни.

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