Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета

Космический корабль Starship американской компании SpaceX взорвался в ходе седьмого испытательного полета. Об этом сообщила пресс-служба компании в социальной сети Х.

«Starship испытал быстрый незапланированный демонтаж во время своего подъемного импульса. Команды продолжат изучать данные сегодняшнего летного испытания, чтобы лучше понять первопричину», — сказано в сообщении.

Представители компании отметили, что взрыв корабля — это возможность для SpaceX совершенствовать его модель, чтобы избежать подобных случаев в будущем. В результате аварии был уничтожен корпус судна, зато его часть, пригодную для повторного использования Super Heavy удалось посадить на башню для захвата разгонного блока. В связи с этим запуск становится частично успешным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Маск раскритиковал проектирование американских истребителей F-35. Бизнесмен уверен, что данная разработка обречена на провал в связи с чем, что многие люди возложили на проект слишком большие надежды.