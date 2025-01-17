В Кремле объяснили высокий уровень доверия россиян к Путину

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Большое влияние на это оказывают, в том числе, успехи на фронте.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

Ранее в этот день Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» одновременно опубликовали результаты опросов, которые продемонстрировали уровень доверия к Владимиру Путину на отметках 78,3% и 79%, соответственно.

«Вы знаете, что незначительная волатильность имеет место и в сторону плюса, и в сторону минуса, но, в целом, можно констатировать, даже если абстрагироваться от этих волатильностей незначительных, Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что на уровень доверия к президенту оказывают влияние успехи и на фронте. По словам Пескова, вся страна ждет побед на поле боя, и это является важным фактором для воодушевления граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле назвали условия для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Избранный президент США заявлял, что встреча с российским лидером уже готовится.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Новым гендиректором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова
13:53
Президент Ирана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
13:35
В Кремле объяснили высокий уровень доверия россиян к Путину
13:17
«Не является оздоровительной процедурой»: можно ли детям купаться в проруби
12:59
«Искреннее рукопожатие»: Брюс Уиллис поблагодарил пожарных в Лос-Анджелесе
12:41
Германия потеряет около €1 миллиарда из-за вспышки ящура

Сейчас читают

Суд продлил арест Блиновской до 2 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год