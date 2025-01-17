В Кремле объяснили высокий уровень доверия россиян к Путину

Президент России Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

Ранее в этот день Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» одновременно опубликовали результаты опросов, которые продемонстрировали уровень доверия к Владимиру Путину на отметках 78,3% и 79%, соответственно.

«Вы знаете, что незначительная волатильность имеет место и в сторону плюса, и в сторону минуса, но, в целом, можно констатировать, даже если абстрагироваться от этих волатильностей незначительных, Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что на уровень доверия к президенту оказывают влияние успехи и на фронте. По словам Пескова, вся страна ждет побед на поле боя, и это является важным фактором для воодушевления граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле назвали условия для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Избранный президент США заявлял, что встреча с российским лидером уже готовится.