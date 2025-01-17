Свыше 30 транспортных маршрутов будут работать дольше на Крещение в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Жители столицы смогут комфортно и безопасно добраться до дома после праздничных купаний.

35 транспортных маршрутов будут работать дольше на Крещение в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В праздничную ночь с 18 на 19 января многие транспортные маршруты будут работать до 3:00. Данная мера направлена на то, чтобы москвичи безопасно и быстро вернулись домой после традиционных погружений в купели. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова публикует портал mos.ru.

«По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство и комфорт пассажиров во время праздничных мероприятий», — сообщает заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изменения в маршруте будут действовать для 35 автобусов города в разных округах. Также в Москве будут доступны 18 ночных маршрутов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр столицы Сергей Собянин поделился итогами развития наземного городского транспорта в 2024 году. В столице открыли 15 новых маршрутов. Среди них направления по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в районах Кунцево и Ясенево.

Кроме того, расширили сеть магистральных маршрутов. 13 новых маршрутов проходят по главным улицам города и связывают разные районы и округа с помощью наземного транспорта с минимальными интервалами движения.

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Свыше 30 транспортных маршрутов будут работать дольше на Крещение в Москве

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