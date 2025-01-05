Собянин напомнил, как развивался наземный городской транспорт в 2024 году

В 2024 году в столице продолжилось активное развитие наземного транспорта — появились новые маршруты, остановки и электробусы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Во всех округах столицы скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. К примеру, улучшили маршрутную сеть в „Сколкове“, изменили путь транспорта рядом с открытыми станциями Троицкой и Сокольнической линий метро», — написал мэр Москвы.

В столице открыли 15 новых маршрутов. Среди них направления по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в районах Кунцево и Ясенево.

Кроме того, расширили сеть магистральных маршрутов. 13 новых маршрутов проходят по главным улицам города и связывают разные районы и округа с помощью наземного транспорта с минимальными интервалами движения.

В Москве создали более 70 электробусных маршрутов. Инновационный транспорт впервые пришел в 15 районов Москвы и в город Подольск. На маршрутах открыли 110 новых остановок транспорта, установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.