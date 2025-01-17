Серый паспорт: в Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население

Эфирная новость 31 0

В Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Людям предлагают выучить язык или уехать из страны.

В Эстонии решили избавиться от всех неграждан за десять лет. Срочно переучить всех, кто не знает эстонский язык, призвала министр образования страны Кристина Каллас.

Сейчас в стране 60 тысяч русских, которые не получили гражданство. Они не смогли сдать тест на знание эстонского языка, и в результате оказались урезаны в правах.

Им выдают паспорта серого цвета. По словам министра, в это число входят и молодые люди, которым власти предлагают либо выучить язык, либо уехать из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голодающая Литва отдала миллиард евро Украине.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
«Прах не захоронен»: близкие бывшего мужа Седоковой столкнулись с проблемой
21:15
Встреча в зеленой комнате: Россия и Иран подписали договор о сотрудничестве
21:00
Ретроградный Уран, Юпитер и Марс: какие знаки зодиака пострадают в январе 2025
20:48
«Отношения с Россией без санкций»: Орбан призвал Европу к переменам
20:33
Трамп рассказал подробности разговора с Си Цзиньпином
20:15
Серый паспорт: в Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население

Сейчас читают

Новым гендиректором Пушкинского музея назначена Ольга Галактионова
Жизнь проверяет на прочность: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 января
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год