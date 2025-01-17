Тайное послание? Почему принц Уильям, Кейт и их дети носят одинаковую одежду

Оказывается, все не просто так.

Когда cемья Уэльсов появляется вместе на публике, то зачастую выбирает похожие наряды по цветовой гамме. Речь идет о принце Уильяме, принцессе Кейт Миддлтон и их детях: Джордже, Шарлотте и Луи.

Оказывается, делается это не просто так: таким образом они хотят показать, что их семья — едина. Обо всех нюансах имиджа британских королевских особ пишет портал Daily Mail.

Например, синий цвет — спокойствие и стабильность. Интересно, что это самый любимый цвет семьи Уэльсов. Конкретно для Кейт Миддлтон и Уильяма синий также напоминает им о дне их помолвки: в тот радостный день королевская особа была в платье именно такого цвета.

Бордовый — символ благополучия. Стоит отметить, что принц и принцесса довольно часто появляются в одежде таких оттенков. Кроме того, им необязательно носить наряд полностью одного цвета: часто это может быть одна акцентная деталь. Например, галстук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии. В марте 2024 года принцесса призналась, что больна раком.