Седоковой рекомендовали не выезжать из России из-за расследования смерти Тиммы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Полиция Латвии выясняет обстоятельства смерти баскетболиста. Родные сомневаются в самоубийстве.

Седоковой запретили выезд из России из-за расследования смерти Яниса Тиммы

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Полиция Латвии проводит расследование обстоятельств гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Близкие спортсмена стремятся выяснить, действительно ли тот покончил с собой.

Катя Гордон, адвокат, представляющая интересы семьи Тиммы, сообщила, что уже выявлены некоторые неувязки между данными московской экспертизы и результатами, полученными в Латвии.

Хотя прямых обвинений в адрес Анны Седоковой, бывшей жены Яниса, пока не выдвинуто, адвокат Андрей Алешкин настоятельно рекомендует певице не покидать пределы России в интересах ее безопасности.

Представитель исполнительницы напоминает, что экспертиза не выдвигает предположений и не вычисляет вероятности. Она отвечает на поставленные вопросы сугубо по делу.

«В данном случае любые сомнения трактуются в пользу Седоковой, если ее решили в Латвии сделать крайней. В России оснований, в том числе криминального характера, не нашли», — заявил Алешкин в разговоре с «ФедералПресс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову.

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