Все станет очевидно: друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову

Мужчину возмутили слова певицы, сказанные после смерти баскетболиста.

Друг скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининьш раскритиковал на своей страничке в соцсетях бывшую супругу спортсмена, певицу Анну Седокову. Мужчину возмутили слова, сказанные звездой, о том, что она «жила в аду» последние годы общения с экс-мужем.

«Анна, что ты подразумеваешь под словом „ад“? Посещение дорогих ресторанов…? Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплату зарплат твоим сотрудникам?» — спрашивает Лининьш.

По его словам, Тимма продал элитную недвижимость в Латвии, чтобы переехать с Седоковой в Майами.

Мужчина напомнил своим подписчикам, что Тимма очень сильно любил Седокову, воспитывал ее сына как родного и был готов на все ради спасения их отношений.

Меж тем, сама Седокова вскоре после смерти своего экс-супруга оказалась в больнице с нервным срывом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы. В этом ее обвинила сестра умершего.