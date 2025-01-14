Все станет очевидно: друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Друг Яниса Тиммы Лининьш раскритиковал Анну Седокову

Все станет очевидно: друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Мужчину возмутили слова певицы, сказанные после смерти баскетболиста.

Друг скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининьш раскритиковал на своей страничке в соцсетях бывшую супругу спортсмена, певицу Анну Седокову. Мужчину возмутили слова, сказанные звездой, о том, что она «жила в аду» последние годы общения с экс-мужем.

«Анна, что ты подразумеваешь под словом „ад“? Посещение дорогих ресторанов…? Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплату зарплат твоим сотрудникам?» — спрашивает Лининьш.

По его словам, Тимма продал элитную недвижимость в Латвии, чтобы переехать с Седоковой в Майами.

Мужчина напомнил своим подписчикам, что Тимма очень сильно любил Седокову, воспитывал ее сына как родного и был готов на все ради спасения их отношений.

Меж тем, сама Седокова вскоре после смерти своего экс-супруга оказалась в больнице с нервным срывом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы. В этом ее обвинила сестра умершего.

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