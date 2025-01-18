«Это был крах»: Natan оправдывается за измены жене и скандал на реалити-шоу

После окончания проекта на рэпера и его семью обрушилась волна хейта.

Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный как Natan, поделился своей версией развития событий в скандальном реалити-шоу, в котором женатый артист проявлял симпатию сразу к двум девушкам — блогеру Лерчек и певице Бьянке.

В шоу комика Павла Воли он заявил, что еще до поездки в Колумбию находился на грани разрыва с супругой Анастасией Швецовой. По словам музыканта, на реалити-шоу он решил «уйти в отрыв».

«Я пошел на проект запутанным, хотел разобраться в своих отношениях. Накосячил жестко, ничего хорошего не сделал, чтобы мне это как-то помогло, но в тот момент был крах. Мы уже были близки к разводу с женой», — признался он.

Рэпер пожаловался, что теперь ему и его жене приходится терпеть большое количество хейта в свой адрес. Кроме того, по его мнению, усугубляет ситуацию журналистка Алена Жигалова. После окончания шоу она активно обсуждает эту тему в своем проекте.

Natan уверен, что для Жигаловой это «хайповая тема», на которой та выстроила уже не одно интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек поставила точку в отношениях с Natan. На последнем этапе реалити-шоу, на котором между звездами началась любовь, девушка проголосовала не за своего партнера, а за его оппонента Игоря Чехова.