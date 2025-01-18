«Солнышко мое»: Лолита опубликовала уникальные кадры со взрослой дочерью

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 71 0

Лолита Милявская выложила видеоролик с 26-летней дочерью Евой

Лолита Милявская поделилась редкими моментами с дочерью Евой

Фото: www.globallookpress.com/Екатерина Чеснокова

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Певица и ее ребенок выглядят очень счастливыми.

Певица Лолита Милявская опубликовала в своем блоге редкие кадры с 26-летней дочерью Евой, которая в 2018 году поступила в Варшавский университет на филологический факультет. В семейном видео мама обсуждает с дочкой происхождение слов.

В ходе дискуссии Лолиту удивляет тот факт, что название социальной сети Facebook* переводится дословно как «лицо-книга».

«Глупо, что американцы так переводят. Ну такие люди», — с иронией отметила девушка.

Также Лолита поделилась тем, что дочь познакомила ее с фанфиками — текстами, созданными фанатами и вдохновленными известными произведениями или существующими людьми.

За кадром еще одного видео звезда говорит, что сильно привязана к дочке, а также называет ее «счастливой девочкой».

«Солнышко мое, я тебя люблю», — трогательно призналась девушка матери.

Фанаты Лолиты порадовались за Еву в комментариях: «Прекрасная любовь, прекрасная доча».

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Telegram/Лолита Милявская/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Ева родилась во время брака Лолиты с шоуменом Александром Цекало, хотя и не является его биологическим ребенком. Большую часть жизни она провела с бабушкой в Киеве. Сейчас девушка живет в Болгарии. Лолита также упоминала, что у Евы есть расстройство аутистического спектра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита больше не хочет заводить романы.

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