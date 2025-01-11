«Давно упало либидо»: Лолита больше не хочет заводить романы

Лолита разочаровалась в любви и больше не хочет никаких романов. Как проводит время звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники переживают за певицу Лолиту. Правда, что она сорвалась с многолетней диеты? И почему перестала следить за собой? Из-за чего 61-летняя артистка решила завязать с личной жизнью? Какие на самом деле у нее были отношения с рэпером Tkimali? И кого теперь певица считает самым близким человеком? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Три года назад Лолита кардинально изменила свой стиль. Начала элегантно одеваться, сменила прическу, а главное — похудела на целых 20 килограммов. Отказалась от спиртного, вредных продуктов, купила себе тренажер. Но на днях призналась: она больше не занимается спортом и снова ест по ночам.

«Я мучаю себя только тогда, когда поджелудочная говорит „Переела“. Тогда я себе говорю „Стоп“ на неделю. А так нет. Захотела поесть… Особенно после концертов большая нагрузка, и нет выхода. Ты просто питаешь себя и мозг», — поделилась Лолита.

При этом артистка выглядела осунувшейся и уставшей. Призналась, что мечтает встретить главный праздник года в одиночестве, приготовить себе целый таз оливье и лечь спать после боя курантов. Поклонники заволновались: неужели знаменитость заедает стрессы?

«Самое главное — берегите себя, берегите нервную систему. И все *****», — заявила звезда.

Последний год для артистки действительно был нелегким: скандал из-за голой вечеринки, критика подписчиков и отмена концертов заставили Лолиту понести убытки и изрядно понервничать.

«Я только что сказала: никаких больше вечеринок», — подчеркнула исполнительница.

«Просто кто-то»: разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях

Певица потерпела фиаско и в своей личной жизни. Еще весной она рассталась с очередным возлюбленным, на которого возлагала большие надежды.

«Я давно вышла из возраста, когда один и на всю жизнь. Я этот период прошла. Считаю, сколько их должно быть, пусть столько и будет. Без всяких вообще заморочек», — объяснила Лолита.

Их отношения длились два года, но певица не особо афишировала роман. Известно лишь, что поклонник долго добивался артистку. Делал щедрые подарки, сопровождал в поездках. Фанаты радовались за Лолиту: наконец-то после неудачного пятого брака знаменитость в надежных руках. Еще в 2020 году она развелась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, которого в открытую называла альфонсом.

«Дверь закрыл и все. Из книжки вычеркнул телефонной», — сказала звезда.

В отличие от бывшего мужа, новый поклонник Лолиты был солидным, состоявшимся мужчиной. Артистка светилась от счастья. Почему они больше не вместе, так и осталось загадкой. Но певица уверяет, что ничуть не сожалеет и открыта к новым отношениям.

«Я выбираю мужиков с мозгами, состоявшихся. Единственное, дедушки мне не нужны», — заявила артистка.

Однако время шло, а у Лолиты так никто и не появился. Хоть ей и приписывали отношения с 35-летним рэпером Костой Лакостой и молодым певцом Tkimali, который в знак своего обожания даже сделал татуировку с названием хита певицы. Но она опровергла эти слухи. А недавно и вовсе заявила, что разочарована в любви и больше не хочет никаких романов.

«У меня давно упало либидо, потому что это нормальное состояние за 60. А вообще, если падает либидо, просто означает одно — некого хотеть», — призналась Лолита.

Сейчас артистка одинока. Но уверяет: ей вполне комфортно и так.

«Я немножко приболела, и мой друг Колька посмотрел на меня и сказал: „Пошел-ка я в аптеку за лекарствами“. Подумала: может, правда стоит кого-то найти ради того, чтобы будет плохо и кто-то будет рядом? А наутро мне уже было так хорошо, лекарства хорошие, что я подумала: да нет, я лучше голову прянику откушу», — рассказала знаменитость.

Но фанаты уверены: в певице говорит обычная усталость. И надеются, как только она хорошенько отдохнет, снова станет прежней Лолитой.