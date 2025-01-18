Выслать немедленно: в Германии хотят избавиться от украинских беженцев

Сейчас в стране проживают 1,2 миллиона беженцев с Украины.

Глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Катрин Эбнер-Штайнер выступила с инициативой немедленно депортировать всех украинских беженцев из страны. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

В ходе заседания фракции политик высказала мнение о необходимости комплексной ремиграции, чтобы предотвратить наводнение страны получателями пособий, которые не хотят интегрироваться. По ее мнению, все украинские беженцы также должны покинуть страну, и сделать это следует как можно быстрее.

Сейчас в Германии находятся 1,2 миллиона беженцев с Украины. Политик предложила прекратить выдачу беженцам финансовой помощи, заменив ее предоставлением товаров.

Эбнер-Штайнер напомнила, что Украина — большая страна, где есть достаточно мест для возвращения беженцев. Она также отметила, что Германия должна быть готова к строительству ограждений на своих границах, а города Баварии должны иметь право объявлять чрезвычайное положение в сфере предоставления убежища для отказа в размещении прибывающим мигрантам.

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