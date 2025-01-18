«Так и не увидела тебя»: бабушка Тимофея Прилучного не смогла поздравить внука c днем рождения

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Бабушка Тимофея Прилучного не смогла поздравить внука с днем рождения

Бабушка Тимофея Прилучного выдала свою боль

Фото: Instagram*/bugevuge; 5-tv.ru

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Нона Муцениеце написала комментарий под его постом в социальных сетях, рассказав о своей боли.

Мама Агаты Муцениеце не смогла поздравить внука Тимофея Прилучного с днем рождения. Она написала комментарий под одним из постов мальчика в социальных сетях, рассказав о своей боли. Однако очень скоро запись была удалена.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала Нона Муцениеце.

По всей видимости, Тимофей не желает общаться не только с мамой, но и с остальными родственниками. Свое 12-летие он отпраздновал с отцом Павлом Прилучным, его супругой Зепюр Брутян, сестрой Мией и сводным братом Микаэлем. По итогам дня семейство поделилось совместным кадром.

Не смогла поздравить мальчика и Агата Муцениеце, которая уже давно потеряла надежду вернуть сына домой.

В ноябре 2024 года звездный наследник и вовсе отписался от матери в социальных сетях. Поклонники были уверены, что профиль Тимофея ведет нынешняя супруга актера Зепюр Брутян, а также требовали прекратить давление на мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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