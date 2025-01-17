Актер получает оскорбительные комментарии и угрозы в Сети.

Сын Павла Прилучного Тимофей долгое время живет с отцом. Пользователи сети уверены — актер манипулирует ребенком, чтобы оставить его у себя.

«Бог не Тимошка, видит немножко. Все, что вы делаете, обязательно к вам вернется бумерангом!», — такой комментарий оставил подписчик в блоге актера.

Сам Прилучный не торопится оправдываться. В ответ на язвительные заявления он лишь отметил, что виновные действительно должны отвечать за свои поступки. Супруга Павла Зепюр Брутян также находится в центре конфликта. Девушка старается не реагировать на агрессию публики в свою сторону, однако делать это сложно, учитывая ее масштабы.

Агата Муцениеце не дает комментариев касательно ситуации с Тимофеем. Но так было не всегда — в прошлом году она держала свою аудиторию в курсе и заявляла, что вместе с сыном проходит настоящий ад.

«Жестокость, с которой решает все вторая сторона, просто поражает, никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — писала актриса в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Прилучного хотел жить с отцом с 2023 года.