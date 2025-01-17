«Все вернется бумерангом!» — Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Прилучный столкнулся с критикой в свой адрес из-за подхода к воспитанию сына

«Все вернется бумерангом!» — Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер получает оскорбительные комментарии и угрозы в Сети.

Сын Павла Прилучного Тимофей долгое время живет с отцом. Пользователи сети уверены — актер манипулирует ребенком, чтобы оставить его у себя.

«Бог не Тимошка, видит немножко. Все, что вы делаете, обязательно к вам вернется бумерангом!», — такой комментарий оставил подписчик в блоге актера.

Сам Прилучный не торопится оправдываться. В ответ на язвительные заявления он лишь отметил, что виновные действительно должны отвечать за свои поступки. Супруга Павла Зепюр Брутян также находится в центре конфликта. Девушка старается не реагировать на агрессию публики в свою сторону, однако делать это сложно, учитывая ее масштабы.

Агата Муцениеце не дает комментариев касательно ситуации с Тимофеем. Но так было не всегда — в прошлом году она держала свою аудиторию в курсе и заявляла, что вместе с сыном проходит настоящий ад.

«Жестокость, с которой решает все вторая сторона, просто поражает, никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — писала актриса в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Прилучного хотел жить с отцом с 2023 года.

 

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.38
-0.43 105.81
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Курочка с пюрешкой: кому стоит с опаской относиться к этому блюду
6:28
Все пошло не по плану: почему Израиль отказался от соглашения с ХАМАС
6:23
В Томске учитель ударил школьника по лицу и выгнал из класса
6:12
Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах
6:10
Не только «Твин Пикс»: чем еще прославился Дэвид Линч
6:00
Ка-52М ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов
Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год