В Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров
Гренландский депутат Броберг: Дания де-факто не имеет прав на остров
Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer
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Парламентарий добавил, что у жителей острова есть право на самоопределение.
Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию. Об этом заявил депутат Гренландии от партии правительственной коалиции, Сиумут Куно Фенкер, его цитирует РИА Новости.
«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом», — сказал Фенкер.
Он подчеркнул, что у острова в связи с этим есть право на самоопределение.
С географической точки зрения Гренландия является частью Северной Америки, но политически — частью Европы (автономная часть Датского королевства). Площадь Гренландии всего в три раза уступает площади Австралии.
Ранее, как писал 5-tv.ru, избранный президент США Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию. Также он заявлял, что что «никто толком не знает, имеет ли Дания законное право» на остров.
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