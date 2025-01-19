В Гренландии заявили, что Дания не имеет прав на остров

Парламентарий добавил, что у жителей острова есть право на самоопределение.

Дания де-факто не имеет юридических прав на Гренландию. Об этом заявил депутат Гренландии от партии правительственной коалиции, Сиумут Куно Фенкер, его цитирует РИА Новости.

«Дания колонизировала нас и включила в свой состав без проведения референдума для гренландцев. Таким образом, Дания де-факто не имеет законных прав на Гренландию. Вот почему я согласен с Дональдом Трампом», — сказал Фенкер.

Он подчеркнул, что у острова в связи с этим есть право на самоопределение.

С географической точки зрения Гренландия является частью Северной Америки, но политически — частью Европы (автономная часть Датского королевства). Площадь Гренландии всего в три раза уступает площади Австралии.

Ранее, как писал 5-tv.ru, избранный президент США Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию. Также он заявлял, что что «никто толком не знает, имеет ли Дания законное право» на остров.