Музейный город ВДНХ принял 4 миллиона гостей в 2024 году

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Это на 60% больше, чем в 2023-м.

Музейный город ВДНХ принял 4 миллиона гостей в 2024 году

Фото: mos.ru

В Музейном городе ВДНХ в 2024 году побывали четыре миллиона человек. Это на 60 процентов больше, чем в 2023-м, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самыми популярными объектами стали музей „Атом“, центр „Космонавтика и авиация“ и павильон „Макет Москвы“. Продолжили реставрацию исторических павильонов, а также создали новые современные пространства для образования и отдыха», — написал Мэр Москвы.

Крупнейший музейно-выставочный кластер страны объединяет свыше 30 объектов. Посетители основных и временных экспозиций могут познакомиться с разными периодами истории развития общества — от возникновения письменности до освоения космоса, узнать о национальных культурах, отраслях промышленности, сферах науки и искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году в рамках акции «Елочный круговорот» в столице открыто 165 пунктов приема хвойных деревьев. Сдать их можно рядом с домом — адреса площадок опубликованы на карте проекта «Экоточки Москвы». 

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