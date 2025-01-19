Стал лицом компании? Юра Борисов украсил рекламу банка спермы в США

Ролик с изображением российского актера распространился на днях в соцсети.

Актриса Анна Шевчук опровергла участие своего супруга, актера Юры Борисова, в рекламе банка спермы в США.

«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — написала Шевчук в соцсети.

На днях в X распространилось видео с изображением Юры Борисова в рекламе банка спермы в Калифорнии. В тот же день в Telegram-канале «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ» появилось опровержение участия актера в рекламе.

Оказалось, что ролик с Борисовым — шуточный и создан при помощи шаблона, в который поставляют различные смешные картинки. В доказательство канал привел оригинальный видеоряд.

В начале года Борисов, номинированный на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана», не получил долгожданной награды. Это стало известно в ходе церемонии, которая проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

За победу в номинации Борисову пришлось побороться с Эдвардом Нортоном, Дензелем Вашингтоном и Кираном Калкиным. Награду забрал последний. Однако в любом случае Борисов остался не внакладе: картина «Анора» сделала его и еще одного российского актера Марка Эйдельштейна известными во всем мире. К слову, Борисов стал первым актером из России, которого номинировали на «Золотой глобус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в список номинантов премии BAFTA.