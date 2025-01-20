Игорь Николаев вспомнил союз с Наташей Королевой: «Выполняла то, что я прошу»

Композитор сделал молодую артистку знаменитой, в браке они прожили почти десять лет.

Народный артист РФ Игорь Николаев и его бывшая жена Наташа Королева, заслуженная артистка России, развелись больше 20 лет назад. Их творческий и романтический союз, несмотря на срок давности, поклонники вспоминают и обсуждают до сих пор. Звезды нечасто говорят о прошлом, но недавно композитор вспомнил о той жизни и совместном творчестве в интервью с Борисом Корчевниковым.

Легендарная песня «Дельфин и русалка» из одноименного альбома вышла в 1992 году, к этому моменту исполнители уже были вместе. Создавать музыку, по словам Николаева, с Королевой было очень легко. В работе они проводили много времени, и постепенно произошло сближение. И однажды они стали мужем и женой.

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — поделился артист.

Этот альбом Николаев создавал параллельно с альбомом для Ирины Аллегровой, а также делал первые шаги в сольной карьере. Для него это был интересный опыт написания совершенно разных песен: одни — для молодой и дерзкой певицы, другие — для состоявшейся зрелой женщины.

С Королевой композитор прожил около десяти лет. Развод прошел без скандалов, но потом бывшие супруги долго не общались. Сегодня оба по-прежнему выходят на сцену с общими хитами, у каждого новые отношения, выросли дети. В памяти, по словам народного артиста, остались только положительные эмоции.

«Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей», — добавил он.

В свое время в расставании одной из самых красивых пар российской эстрады винили танцора Сергей «Тарзана» Глушко. Публика в его роман с Королевой не верила, однако до сих пор звезды вместе. В шоу и Ильей Соболевым и Алексеем Смирновым Глушко признался, что уже не пытается противостоять дурной славе. При этом он утверждает, что не отбивал жену у Николаева — они встретились, когда союз уже распался, артисты год жили раздельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием.