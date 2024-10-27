Поклонники певца удивились возрасту его первого ребенка.

Народный артист России Игорь Николаев поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Соответствующий комментарий он оставил под фотографией в личном блоге дочки.

«Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья!» — подписал фото наследницы Николаев.

Подписчики артиста удивились возрасту его старшего ребенка. Они похвалили знаменитость за, то как он хорошо выглядит, а также признались, что не думали о том, насколько оказывается уже зрелый сам исполнитель. Николаеву 63 года.

Юлия родилась в первом браке музыканта. Елена Кудряшова была подругой детства будущего артиста. Их союз продлился 13 лет. Второй брак звезды был с певицей Наташей Королевой. Их пара подарила публике известную песню про дельфина и русалку.

Сейчас Николаев женат на исполнительнице Юлии Проскуряковой. У них растет общая дочь Вероника. Старший ребенок музыканта поддерживает дружеские отношения с семьей отца. Дочь Юлия проживает в Америке, куда переехала после развода родителей вместе с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что значит для Игоря Николаева семья.