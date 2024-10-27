«Здоровья тебе и счастья!» — Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Певец Игорь Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием

«Здоровья тебе и счастья!» — Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники певца удивились возрасту его первого ребенка.

Народный артист России Игорь Николаев поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Соответствующий комментарий он оставил под фотографией в личном блоге дочки.

«Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья!» — подписал фото наследницы Николаев.

Подписчики артиста удивились возрасту его старшего ребенка. Они похвалили знаменитость за, то как он хорошо выглядит, а также признались, что не думали о том, насколько оказывается уже зрелый сам исполнитель. Николаеву 63 года.

Юлия родилась в первом браке музыканта. Елена Кудряшова была подругой детства будущего артиста. Их союз продлился 13 лет. Второй брак звезды был с певицей Наташей Королевой. Их пара подарила публике известную песню про дельфина и русалку.

Сейчас Николаев женат на исполнительнице Юлии Проскуряковой. У них растет общая дочь Вероника. Старший ребенок музыканта поддерживает дружеские отношения с семьей отца. Дочь Юлия проживает в Америке, куда переехала после развода родителей вместе с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что значит для Игоря Николаева семья.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
«Ехал, увидел, поймал»: полицейский о задержании сбежавших из липецкой колонии
16:47
Лавров раскрыл детали беседы Путина с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
16:24
Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае
16:08
«Здоровья тебе и счастья!» — Николаев поздравил старшую дочь с 46-летием
15:59
В Москве госпитализировали заместителя посла Британии в России
15:40
Мэр Москвы рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

Сейчас читают

Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
«Показывал мне сердечки»: жених-испанец поддерживал Ани Лорак во время концерта
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака