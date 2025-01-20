И такое бывает: вкусные и полезные продукты, которые ускоряют похудение

Врач предупредила, что даже самую полезную еду нужно употреблять в меру.

Ананас относится к вкусным и полезным продуктам, которые ускоряют похудение. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

По словам эксперта, фрукты и овощи, которые обладают способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток, могут ускорить снижение лишнего веса. К таковым она относит руколу, ананасы и грейпфрут. Они улучшают пищеварение и снижают аппетит.

Руколу можно есть при каждом приеме пищи, а вот остальным перечисленным продуктами стоит знать меру и не употреблять их чаще двух-трех раз в неделю, заметила специалист.

Медик также посоветовала пить лимфодренажные коктейли. Они избавляют от отеков и убирают излишнюю округлость форм.

«На литр питьевой воды добавляется сок половины лимона. Туда же можно нарезать мяту, петрушку, огурец, имбирь или другие ингредиенты по вкусу», — порекомендовала Ладыгина.

Такими же свойствами обладают отвары из шиповника и брусники, травяные чаи и минеральная вода. Это все хорошо работает в комплексе с гимнастикой, массажами или баней. Однако если есть заболевания внутренних органов, особенно печени, почек или желудка, то без одобрения доктора приступать к употреблению всего этого нельзя.

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