И такое бывает: вкусные и полезные продукты, которые ускоряют похудение

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Терапевт Ладыгина: ананасы способствуют быстрому похудению

И такое бывает: какие продукты вкусные, полезные и ускоряют похудение

Фото: www.globallookpress.com/© Lino Mirgeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач предупредила, что даже самую полезную еду нужно употреблять в меру.

Ананас относится к вкусным и полезным продуктам, которые ускоряют похудение. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

По словам эксперта, фрукты и овощи, которые обладают способностью повышать кислотность и стимулировать желчеотток, могут ускорить снижение лишнего веса. К таковым она относит руколу, ананасы и грейпфрут. Они улучшают пищеварение и снижают аппетит.

Руколу можно есть при каждом приеме пищи, а вот остальным перечисленным продуктами стоит знать меру и не употреблять их чаще двух-трех раз в неделю, заметила специалист.

Медик также посоветовала пить лимфодренажные коктейли. Они избавляют от отеков и убирают излишнюю округлость форм.

«На литр питьевой воды добавляется сок половины лимона. Туда же можно нарезать мяту, петрушку, огурец, имбирь или другие ингредиенты по вкусу», — порекомендовала Ладыгина.

Такими же свойствами обладают отвары из шиповника и брусники, травяные чаи и минеральная вода. Это все хорошо работает в комплексе с гимнастикой, массажами или баней. Однако если есть заболевания внутренних органов, особенно печени, почек или желудка, то без одобрения доктора приступать к употреблению всего этого нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях приема готовых завтраков.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:49
«Дамы любого возраста»: Добровинский о личной жизни бывшего мужа Алсу
22:30
Учесть интересы всех народов: как должен быть урегулирован конфликт на Украине
22:16
И такое бывает: вкусные и полезные продукты, которые ускоряют похудение
21:59
«Самообличительно»: Захарова отреагировала на помилование Байденом членов семьи
21:41
Освоим Марс: Трамп собирается расширять территории США
21:26
Музей СВО открыли в Великом Новгороде в годовщину освобождения города от фашистов

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
«Убийца задержан»: в «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили истерзанное тело женщины
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год