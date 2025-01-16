Враг вашей фигуры? Диетолог рассказала о последствиях приема готовых завтраков

Оказывается, такая еда может сильно повлиять на здоровье.

Если каждый день есть готовые завтраки, то можно получить дефицит витаминов и набрать лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с aif.ru.

«Чаще всего готовые завтраки содержат сахар или различные сиропы. Причем, это может быть даже указано как глюкозный сироп», — говорит эксперт.

Круглова уточнила, что глюкозный сироп и сахар — это фактически одно и то же,

Кроме того, готовые завтраки содержат многие другие добавки, которые приводят к избытку жиров. Например, соль и шоколад.

Витаминов в такой еде будет очень мало. При этом там много быстрых углеводов, которые быстро всосутся и дадут чувство насыщения на долгое время.

«Это может привести к развитию дефицита витаминов группы В, микроэлементов магния, цинка, железа, поэтому такие варианты готовых завтраков не подходят», — говорит диетолог.

Более того, если, помимо таких завтраков, употреблять в течение дня еще сладкие десерты и напитки, то это верная дорога к ожирению.

Избежать этого можно только если готовые завтраки сочетать с полезными продуктами на обед и ужин. Важно, чтобы главным источником зерновых продуктов служили не рафинированные хлопья, а продукты с содержанием цельного зерна.

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