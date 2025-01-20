SHAMAN возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 325 0

Артист выступил в Волгограде в рамках своего тура «Победа» и посетил памятник «Героям Сталинградской битвы».

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Певец посетил памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» в ходе своего большого концертного тура в год 80-летия Победы. Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Привет, Россия! Привет, родные! Как вы можете догадаться, я нахожусь в Волгограде, где вчера у меня прошел сольный концерт. Спасибо вам большое за теплый прием. Ну и, конечно, пользуясь случаем, не мог не заехать на Мамаев курган. Вы видите, за мной находится огромная, величественная скульптура Родины-матери, которая напоминает нам о том, что в этом году — 80 лет нашей победы в Великой Отечественной войне», — обратился артист к зрителям, стоя на фоне Мамаева кургана.

SHAMAN начал свой большой концертный тур в Кремле, а затем поехал по России с программой «Победа». Приурочил свой тур к 80-летию Победы он стоя у памятника легендарной советской боевой машины «Катюша» в Пензе.

По словам Дронова, название «Победа» — очень символично, ведь в этом году страна будет отмечать 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, вся Россия с нетерпением ждет еще одну, не менее важную для нас победу.

«Я, как музыкант, отражаю это творчески», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновский губернатор Алексей Русских сходил на концерт SHAMAN и подарил певцу аммонит со дна Волги.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
Спрятавший тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко мужчина арестован
19:20
Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия — Северный Лес»
19:05
«Мы любим тебя, Америка»: Байден опубликовал прощальное селфи из Белого дома
18:55
В России расширили перечень жизненно важных лекарств
18:44
SHAMAN возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане
18:39
Собянин: школа № 1566 станет базой для проведения соревнований по робототехнике

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
«Убийца задержан»: в «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили истерзанное тело женщины
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год