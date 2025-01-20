Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА

Оперативные службы продолжат тушение.

В Лискинском районе силами ПВО и РЭБ были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотников ВСУ. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Ликвидация возгорания будет продолжена пожарными и оперативными службами, когда это будет безопасно. Угрозы населению нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за минувшие сутки. Было уничтожено 4 танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Около месяца назад российские военные освободили село Плехово. ВСУ предпринимают активные попытки вернуть утраченные попытки, в связи с этим на территории населенного пункта врагом ведется активное сопротивление.