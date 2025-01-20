Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 242 0

Гусев: на нефтебазе в Воронежской области вновь произошел пожар после атаки БПЛА

Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оперативные службы продолжат тушение.

В Лискинском районе силами ПВО и РЭБ были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотников ВСУ. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Ликвидация возгорания будет продолжена пожарными и оперативными службами, когда это будет безопасно. Угрозы населению нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за минувшие сутки. Было уничтожено 4 танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Около месяца назад российские военные освободили село Плехово. ВСУ предпринимают активные попытки вернуть утраченные попытки, в связи с этим на территории населенного пункта врагом ведется активное сопротивление.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:35
День памяти: какие православные праздники отмечают 21 января
0:17
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в перечень террористов
0:03
«Стало болезненной темой»: Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон
23:47
Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки БПЛА
23:40
«В шоке»: Бородина рассказала о подготовке к свадьбе
23:22
Маникюр по лунному календарю: когда в феврале нельзя стричь ногти

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Маникюр по лунному календарю: когда в феврале нельзя стричь ногти
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Победа по судьбе: в чем феномен Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год