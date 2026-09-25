Губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск
Раненым оказывается медицинская помощь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате массированной атаки БПЛА в Ульяновске есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Чиновник информировал о продолжении работы ПВО и отражении атаки вражеских беспилотников.
«Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб», — написал Русских.
Губернатор напомнил жителям о правилах безопасности и строгом запрете распространения в интернете видеозаписей и фотографий БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал о крупной атаке БПЛА на Ульяновск.
Кроме того, было известно о случае уничтожения силами ПВО 35 украинских беспилотников самолетного типа. Вражеские БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.
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