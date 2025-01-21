Подвели итоги: Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Российский лидер отметил, что взаимодействие между Россией и Китаем не подвержено влиянию политической ситуации.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая. Лидеры подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами.

«Двадцать первого января в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что переговоры между лидерами России и Китая в начале года уже стали доброй традицией.

«Искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. <…> Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», — заявил Путин.

В начале января президент России сообщил на совещании с членами правительства, что вскоре планирует провести телефонный разговор с китайским коллегой. В декабре на прямой линии, он отметил, что регулярно общается с Си Цзиньпином. Председатель КНР, со своей стороны, в поздравлении с Новым годом заверил, что готов поддерживать тесные контакты для дальнейшего укрепления китайско-российских связей.