Путин и Си Цзиньпин обсудили планы на 2025 год. Главное

Российский президент и председатель КНР сегодня подвели итоги работы за прошедший год и наметили новые планы.

Встречу Владимир Путин и Си Цзиньпин провели по видеосвязи. Лидеры говорили о том, что отношения Москвы и Пекина — самодостаточны и не зависят от мировой конъюктуры.

Даже то, как наш президент и председатель КНР приветствуют друг друга, говорит о многом. О разговоре лидеров расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Все выглядит так, будто разговор России и Китая в видеоформате – привычное дело. Перед Си Цзиньпином – чашка чая. Дружеское приветствие:

"Уважаемый президент Путин, дорогой мой друг!"

"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг!"

Владимир Путин и Си Цзиньпин действительно созваниваются регулярно. Но редко разговор потом показывают широкой аудитории. И, судя по количеству бумаг перед российским президентом, серьезных для обсуждения тем в этот раз было много.

"Хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку российского председательства в БРИКС. Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках: в ООН и ее Совете безопасности, в ШОС, в "Группе двадцати", в АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", – заявил президент России.

Это что касается внешнеполитического сотрудничества между странами.

В первые дни русского нового года и накануне китайского принято подводить итоги и планировать новые шаги. Они, как и раньше, будут основаны на взаимном доверии и взаимной выгоде.

"Китайская Народная Республика – наш основной торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран-торговых контрагентов Китая. Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", – подчеркнул Владимир Путин.

"Сила Сибири" – уникальный проект. Газопровод удалось построить и запустить на полную мощность даже раньше запланированного срока. Россия сейчас – крупнейший поставщик природного газа в Китай.

Впрочем, торговля на этом не заканчивается. Китайцы уже пристрастились к российским продуктам. Прямо сейчас их учат готовить блины на фестивале "Сделано в России", что открылся в Китае прямо накануне разговора лидеров двух стран. Налицо переплетение традиций: например, тут не спешат убирать новогоднюю елку. До весны не достоит, но почти – китайский Новый год отмечают до 3 февраля.

В Поднебесную пойдет еще больше российской муки, мороженого, сгущенки. В Россию оттуда внезапно нарастили поставки фруктов и овощей. Не говоря уже о китайской электронике и товарах народного потребления.

А еще Россия и Китай теперь снимают кино. В новом – и по китайскому календарю – году в прокат выйдет остросюжетный боевик "Красный шелк" – о событиях нашей совместной истории.

Сотрудничество на всех уровнях. Культурные и экономические связи России и Китая давно сложились и не зависят от внешнего давления, хотя оно нарастает.

Одно из первых заявлений Трампа после вступления в должность – он увеличит пошлины против стран БРИКС на бизнес в США "по меньшей мере 100%". Попытка шантажировать, которая обречена на провал.

В разговоре с Путиным Си Цзиньпин пообещал вместе с российскими коллегами защищать права двух стран, добытые кровью во время Второй мировой.

"В новом году готов вместе с вами вывести российско-китайские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания стран, международной справедливости и равноправия", – сказал председатель КНР.

Это та часть разговора, которая должна была попасть в публичное поле. Остальная прошла, как обычно и бывает, в закрытом формате. И разговор был обстоятельным. Как сообщил потом помощник президента Юрий Ушаков, длился он более полутора часов.