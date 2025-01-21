Путин и президент Египта Ас-Сиси провели телефонный разговор

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта провели телефонный разговор

Путин и президент Египта Ас-Сиси провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Главы государств обсудили реализацию совместных проектов и ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси созвонился по телефону с главой России Владимиром Путиным. Об этом на свой страничке в социальной сети Facebook* написал официальный представитель египетского президента Мухаммед аш-Шинави.

Он уточнил, что в ходе телефонного разговора президенты говорили об укреплении сотрудничества с между двумя странами. В том числе они обсудили проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС «Эд-Дабаа.

В рамках переговоров они обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в этот день Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский и китайский коллеги побеседовали в формате видеосвязи при помощи синхронного перевода. Лидеры обсудили как двустороннюю, так и международную тематику, подчеркнув, что Москва и Пекин в 2024 году широко отпраздновали 75-летний юбилей установления дипломатических отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью людей при пожаре на курорте.

* — принадлежит корпорация Meta, признаной экстремистской и запрещенной в России

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