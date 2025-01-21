Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76

Пожар, разгоревшийся на территории отеля на горнолыжном курорте в Турции, унес жизни уже 76 человек. Об этом сообщила Bursa Hakimiyet, сославшись на МВД республики.

«Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в результате пожара, возникшего в отеле в Болу, погибли 76 человек», — пишет газета.

Также министр внутренних дел отметил, что девять человек задержаны в связи с произошедшим.

Возгорание началось в ресторане 12-этажного отеля. Как только персонал уведомили об этом, началась эвакуация. Спустя 45 минут на месте уже были пожарные. С огнем оказалось сложно справиться, ведь отель был из дерева, что способствовало тому, что пламя быстро распространялось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десять человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции. Двое погибли, спрыгнув с верхних этажей, а один — в результате отравления дымом. В районе функционирует полевой госпиталь, в котором пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.