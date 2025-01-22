Навели красоту? Около Спаса-на-Крови убрали многолетние сувенирные лавки

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Набережную канала Грибоедова в Петербурге освободили от ларьков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Изначально был заключен договор аренды между городом и юрлицом для размещения культурно-выставочного центра.

В Петербурге сегодня освободили от торговых палаток и лотков один из символов города: набережную Грибоедова и стоящий на ней храм Спаса на Крови. Туристы со всей России помнят, сколько там было продавцов сувениров. Но в Смольном вспомнили, что изначально планировался только «Вернисаж». Как наводили красоту — покажет корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

С самого утра на набережной канала Грибоедова у Спаса на Крови сносят ларьки. Это одно из самых проходимых мест. Здесь с 2014 года торговали различными сувенирами, от шапок-ушанок до матрешек.

Извещение о необходимости освободить территорию пришло неожиданно накануне вечером. На набережной — более двух десятков сувенирных ларьков. Собрать товар успели не все продавцы.

О своей продукции они с любовью говорят: это произведения искусства. Многое делали своим руками. В общей сложности без заработка остались десятки человек.

«На территории комплекса работает порядка 600 человек исключительно творческих профессий. И на сегодняшний день действия города лишают огромный пласт рабочих мест», — рассказал Михаил Некрасов, вице-президент общественной организации «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга».

«Иногда по ночам приходят какие-то идеи, мы придумываем, реализуем. Для меня это был абсолютно небольшой, но единственный способ заработать на жизнь», — делится художник Виктория Рассказова.

Власти уверяют — все по закону. Павильонами владеет художник и предприниматель Алексей Сергиенко. Он должен был создать культурно -выставочный центр без какой-либо коммерции. Вместо этого шла бойкая торговля. И еще в 2023 году комитет по контролю за имуществом расторг договор с требованием очистить территорию.

«Мы писали во все органы, которые только не есть. Писали, наверное, раз уже десять. Три слова из договора уберите и сделайте счастливыми несколько тысяч человек. Как вы представляете себе уличную торговлю у уличного художника, который ничего не продает, а просто показывает? Это же какой-то нонсенс», — недоумевает Сергиенко.

Тем более, что платили исправно. Деньги действительно поступали в городскую казну.

«Бывшим арендатором проводилась оплата за фактическое использование территории — несмотря на отсутствие действующего договора, но такая оплата не отменяет действующего договора, но такая оплата не отменяет того, что территория использовалась незаконно», — говорит Анна Супитылева, пресс-секретарь комитета по контролю за имуществом.

То есть ларьки незаконные, но деньги брали? Бизнесмен предположил, что происходящее — это происки конкурентов. Между тем, неожиданностью демонтаж стал и для жителей и туристов. Они уже привыкли, что торговые павильоны занимают большую часть пешеходной зоны.

«В каждой культурной столице есть какой-то сегмент рынка, который обслуживает туристов. Вопрос в другом, как это организовано, как это выглядит, скажем так», —рассказывает Дмитрий Сафонычев.

Архитекторы, в свою очередь, называют очевидные плюсы — вид на канал Грибоедова будет совсем другим.

«Мне кажется, что у нас откроется взору потенциал и центральная площадка, в центре города, которая может использоваться абсолютно по-разному», — считает член правления Петербургского Союза архитекторов Олег Манов.

Павильоны отправят на склад временного хранения. Оттуда собственник сможет их забрать, заплатив штраф. При этом отстаивать свою правоту предприниматель намерен в суде.

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