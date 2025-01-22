Болбой потерял сознание из-за жары во время матча Australian Open

Жуткая жара внесла коррективы в состязания на Открытом чемпионате Австралии.

В разгар матча подросток, подающий мячи, потерял сознание. Болбоя подхватил на руки один из теннисистов, и это спасло его от падения. Кстати, вместе с напарницей герой этого поединка матч, конечно, проиграл.

Матчи основных сеток чемпионата проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».