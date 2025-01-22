Болбой потерял сознание из-за жары во время матча Australian Open

Эфирная новость 24 0

По информации местных СМИ, температура на стадионе на тот момент превышала 33 градуса.

Фото, видео: Dubreuil Corinne/ABACA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жуткая жара внесла коррективы в состязания на Открытом чемпионате Австралии.

В разгар матча подросток, подающий мячи, потерял сознание. Болбоя подхватил на руки один из теннисистов, и это спасло его от падения. Кстати, вместе с напарницей герой этого поединка матч, конечно, проиграл.

Матчи основных сеток чемпионата проходят с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:54
В центре Грозного горит здание рядом с рынком Беркат
3:45
Трамп допустил «очень скорый» контакт Путиным и новые санкции против России
3:26
Болбой потерял сознание из-за жары во время матча Australian Open
3:09
«За всякой гранью»: Захарова сочла лицемерным заявление Шольца о свободе слова
2:49
Стал известен размер долга США перед ООН
2:31
Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм

Сейчас читают

«Диплом аккордеониста»: в РФ медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно
Фаворит принцесс: 120 лет назад родился легендарный кутюрье Кристиан Диор
«Мы ей говорили — хватит»: годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год