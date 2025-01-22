Не для всех: в каких случаях ношение линз противопоказано

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

При повышенном слезоотделении линзы противопоказаны

Кому нельзя носить линзы

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE

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При приеме некоторых лекарств стоит отказаться от такого способа корректировки зрения.

Повышенное слезоотделение является показанием, при котором носить линзы нельзя. Об этом изданию «Известия» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По словам специалиста, при нарушении слезопродукции глаз носить линзы врачи не рекомендуют. То есть людям с выраженным синдромом сухого глаза или повышенным слезоотделением, а также при дисфункции мейбомиевых желез корректировать зрение лучше очками.

Тем, кто страдает психическими расстройствами и такими заболеваниями, как сахарный диабет, астма, туберкулез и ВИЧ, использовать линзы тоже не рекомендуется. Еще офтальмолог упомянула, что при многих временных недугах, например, в период простудных заболеваний, активизации герпетической инфекции, сезонной аллергии и острых синуситах, стоит ненадолго отложить линзы. Поводом для этого также служит прием определенных препаратов: сосудосуживающие капли, стероиды и мочегонные лекарства.

«Также стоит учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 [градусов — при. ред.], проблемы с роговицей, такие как ее плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Противопоказаниями для ношения линз также являются патологии роговицы, такие как кератоконус, и проблемы с иннервацией роговицы», — пояснила Миргородская.

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