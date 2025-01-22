Не для всех: в каких случаях ношение линз противопоказано

При приеме некоторых лекарств стоит отказаться от такого способа корректировки зрения.

Повышенное слезоотделение является показанием, при котором носить линзы нельзя. Об этом изданию «Известия» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По словам специалиста, при нарушении слезопродукции глаз носить линзы врачи не рекомендуют. То есть людям с выраженным синдромом сухого глаза или повышенным слезоотделением, а также при дисфункции мейбомиевых желез корректировать зрение лучше очками.

Тем, кто страдает психическими расстройствами и такими заболеваниями, как сахарный диабет, астма, туберкулез и ВИЧ, использовать линзы тоже не рекомендуется. Еще офтальмолог упомянула, что при многих временных недугах, например, в период простудных заболеваний, активизации герпетической инфекции, сезонной аллергии и острых синуситах, стоит ненадолго отложить линзы. Поводом для этого также служит прием определенных препаратов: сосудосуживающие капли, стероиды и мочегонные лекарства.

«Также стоит учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 [градусов — при. ред.], проблемы с роговицей, такие как ее плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Противопоказаниями для ношения линз также являются патологии роговицы, такие как кератоконус, и проблемы с иннервацией роговицы», — пояснила Миргородская.

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