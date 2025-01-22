«Щедро дарите талант»: Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 41 0

Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину

Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Валентину Талызину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Актрисе исполнилось 90 лет.

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. Актрисе исполнилось 90 лет.

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал звезде крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Валентина Талызина с 1958 года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. На его сцене она исполнила более 40 ролей.

В кино она дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе «Человек, который сомневается». Она снялась в таких знаменитых картинах, как «Зигзаг удачи» (1968) и «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) Эльдара Рязанова, «Афоня» (1975) Георгия Данелии, «Женитьба» (1977) Виталия Мельникова, «Непрофессионалы» (1985) Сергея Бодрова и многих других. Ее можно увидеть в более, чем ста фильмах.

Также актриса известна благодаря закадровой работе — озвучиванию фильмов и мультфильмов. Ее голос, например, звучит в мультфильме «Трое из Простоквашино», а песня в ее исполнении «Кабы не было зимы» стала народным хитом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Талызиной не было среди гостей на свадьбе внучки.

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