«Очень грущу»: Талызиной не было среди гостей на свадьбе внучки

Народная артистка РСФСР даже не знала о готовящемся торжестве.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина очень расстроилась, узнав, что свадьба ее внучки Анастасии прошла без нее. Знаменитость призналась, что о торжестве ей даже не сообщили.

«Я очень грущу по этому поводу», — сказала Талызина в одной из программ на федеральном канале.

Внучка Талызиной поначалу даже знакомить не хотела бабушку с избранником. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

По словам 89-летней артистки, внучка сказала ей, что лишь зарегистрировала брак в ЗАГСе, после чего улетела с мужем на его малую родину — в Иркутск. Почему Анастасия не позвала звездную бабушку на такое счастливое и радостное событие, Талызина не знает. Но призналась, что внучка, завязав романтические отношения, не хотела знакомить актрису со своим избранником. Поэтому Талызиной пришлось самой искать способы пообщаться с возлюбленным Анастасии.

«Я раздобыла его телефон и позвонила ему сама. Говорю: «Это очень пожилая женщина. Народная артистка. Не догадываешься? Советские фильмы не смотрел? Он говорит: Валентина?» — рассказала Талызина.

При этом она ничего не имела против отношений внучки и ее дальнейшего брака. Напротив, актриса только «за» счастье родственницы и мечтает о правнуках.

К слову, избранником Анастасии стал актер Сергей Новосад, с которым она встречалась два года. О том, что пара поженилась, стало известно на днях. Внучка Талызиной выложила в социальной сети трогательные и романтичные кадры с мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли певец Григорий Лепс встречаться с молодой возлюбленной на расстоянии.