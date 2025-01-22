Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Эту должность он занимает с января 2020 года.

Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Игорь Краснов переназначен на пост генерального прокурора России на пять лет, до 2030 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в указе.

В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 22 января.

Краснов был назначен на должность главы Генпрокуратуры 22 января 2020 года. До этого он занимал пост зампредседателя Следственного комитета. В России генпрокурор назначается на пять лет президентом страны после консультации с Советом Федерации.

Игорь Викторович имеет госнаграды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

В октябре 2024 года Путин подлил срок службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину. Главе ведомства 27 августа исполнился 71 год. Срок службы ему решено продлить до исполнения 72 лет. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О следственном комитете РФ».

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег с профессиональным праздником. День работника прокуратуры в России отмечается 12 января с 1996 года.

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