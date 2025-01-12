Генпрокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег с профессиональным праздником

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов с Днем работника прокуратуры. В своем обращении он отметил, что в этой профессии всегда были востребованы неравнодушие, порядочность, принципиальность и уважение к закону.

Эти качества, подчеркнул глава ведомства, незаменимы, когда речь идет о защите прав и свобод граждан, отстаивании интересов общества и государства.

«От наших с вами действий зависит вера людей в справедливость. Сегодня прокуратура играет важную роль в достижении поставленных президентом страны задач, успешно противостоит современным вызовам и угрозам», — сказал он.

По словам Краснова, благодаря сохранению лучших традиций, заложенных предыдущими поколениями прокуроров, а также их сплоченности, расширяется компетенции и правозащитный потенциал ведомства.

Генпрокурор отдельно поблагодарил ветеранов органов за их вклад и бесценный опыт, накопленный за годы службы. Своим коллегам Игорь Краснов пожелал крепкого здоровья и новых достижений на благо отечества.

День работника прокуратуры отмечается в России с 1996 года. Дата, 12 января, была выбрана неслучайно. 12 (23) января 1722 года именным указом императора Российской империи Петра I при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Краснов поручил российским прокурорам активнее внедрять искусственный интеллект и другие современные технологии в работу.