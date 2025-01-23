Водитель госпитализирован с ожогами рук и лица.

В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль Geely Emgrand. Сидевший за рулем 60-летний мужчина госпитализирован с ожогами рук и лица, рассказала пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, водитель закурил в машине. Сразу после этого произошел хлопок. Авария привела к пожару на территории четырех квадратных метров. Очевидцы потушили огонь до прибытия сотрудников МЧС.

Местные СМИ сообщают, что в багажнике автомобиля находился газовый баллон. Машина ехала по Первой дороге в Набережных Челнах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидец рассказал о взрыве автомобиля в Одинцово. ЧП произошло во дворе жилого дома. Машина такси разлетелась на части но неизвестной причине. Прибыла полиция и скорая помощь, район оцепили.

Хозяин автомобиля живет в 20-м доме, работает таксистом. Он поздно вернулся домой после смены — была уже ночь. Поставил машину во дворе. Взорвалась она уже к утру — это была работающая на бензине Skoda Rapid.