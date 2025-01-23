Лихачев рассказал о строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Лихачев: проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии реализовывается успешно

В «Росатоме» рассказали о контактах по АЭС в Венгрии

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все логистические проблемы решаются благодаря постоянному контакту сторон.

Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии реализовывается согласно графику. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он также отметил, что страны решают возникающие при работе логистические проблемы, постоянно контактируя между собой.

«Контакты у нас идут постоянно. В этом смысле у нас нет никаких ограничений. Они идут и на уровне заказчика, то есть администрации станции („Атомстройэкспорта“), и руководства проекта, и на межправительственном уровне, я имею в виду наши регулярные контакты с [министром иностранных дел Венгрии] Петером Сийярто. Мы пока не выходим из контрактных графиков и, понимая все сложности при реализации проекта, включая логистические, мы совместно с нашими венгерскими друзьями их преодолеваем», — рассказал Лихачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным строительство в Белоруссии второй АЭС. Уже даже есть идеи, где она может появиться — это площадка, расположенная чуть южнее города Могилев. Первый энергоблок был запущен в республике в Островце.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:21
В Абхазии были заживо погребены под землей трое мужчин
4:02
Лихачев рассказал о строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии
3:44
Во французской церкви голый мужчина бросался на прихожан с ножом
3:25
Инаугурацию Трампа сопровождала ария из фильма, где Россия и США спасли мир
3:09
«Симптомы налицо»: звезда Голливуда Роб Шнайдер жестко прошелся по Зеленскому
2:52
Неожиданное первенство: Росстат назвал самые подорожавшие товары за 2024 год

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки
Спали вместе, а он отказал: Виктория Боня в слезах вышла на связь с подписчиками
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год