В новом законопроекте говорится, что большинство граждан России считают их деятельность мошеннической.

Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ также предусматривает развитие механизов по выявлению и блокировке сайтов с такой информацией. Внес проект замглавы комитета Госдумы по информаполитике Андрей Свинцов, он обнародован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических услуг «услуги таролога» и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг» (далее — законопроект) вносится в целях защиты общества от негативного влияния деятельности «тарологов», — отмечается в пояснительной записке.

Как указывает Свинцов, таролог манипулирует человеком, предсказывая будущее или анализируя ситуации из жизни, а затем дает рекомендации по разным направлениям. Такие услуги относятся к категории вымыслов.

Автор также отмечает, что большинство граждан России считают мошеннической деятельность тарологов. Инициатива призвана поспособствовать уменьшению услуг этих «специалистов» ради защиты россиян от негативных последствий на физическое и психическое здоровье.

Прежде стало известно, что в 2024 году 39% россиян обратились к гадалкам, а каждый третий посетил психолога. Повышение спроса на услуги эзотериков наблюдается еще со временем пандемии коронавируса. Ежегодно объем рынка растет на 20% приближается к двум триллионам рублей. Это в 20 раз больше, чем рынок психологических услуг, который эксперты оценивают в 100 миллиардов рублей, при ежегодном темпе роста в 25%.

Больше всего россияне посещают астрологов и просят разложить карты Таро. Набирают популярность и эксперты в области нумерологии. К слову, гадалки подняли стоимость на свои услуги на 40% перед началом 2024 года. Так, стоимость расклада Таро стала составлять шесть тысяч рублей, а за натальную карту люди отдают девять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем бизнес привлекает гадалок к найму сотрудников. Причем большинство компаний стараются не афишировать наличие таких сотрудников.