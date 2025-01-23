«Миллионы людей теряют триллионы»: что звезды думают об астрологии и гаданиях

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Что будут делать любители гаданий и магических практик? И справятся ли без их советов звездные клиенты? Как сами эзотерики отреагировали на такие новости? Что они думают относительно интернет-курсов по магии и картам таро? Ждет ли похожая судьба онлайн-консультантов и создателей марафонов желаний? И оплатила ли свой долг перед государством Елена Блиновская? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Много разных было вещей. И Бацзы интересовался, и квадрат Пифагора, и множественные, множественные штуки. С каждым днем, с каждым прожитым сегодняшним днем люди все больше в это обращаются», — заявил певец Дима Билан.

«Я больше всего люблю Тельцов. Тельцы реально стабильные ребята, но это если мы из мужчин. В целом мне очень нравятся Близнецы, Водолеи. Творческие ребята», — рассказала актриса Алана Чочиева.

Российский шоу-бизнес захватила мода на эзотерику. Звезды носят амулеты, а перед первым свиданием проверяют потенциальных возлюбленных на совместимость. Читают гороскопы и принимают серьезные решения, будь то крупная покупка или съемки в новом проекте, только после консультации со своим астрологом.

«Слушаю своего астролога 23 года и даже песни размещаю тогда, когда она говорит», — призналась певица Лолита.

«У меня иногда супруга обращалась и какие-то вещи узнавала, что будет. Себе, родным узнавала», — поделился DJ Грув.

«Всегда на первом плане стоят запросы о личной жизни. И второе место занимает экономическая составляющая, работа, повышение по работе. И на третьем — здоровье», — перечислила парапсихолог Марианна Абравитова.

Народный артист РФ Филипп Киркоров давно увлекается астрологией и даже сам составил натальные карты для своих детей.

«Если знаете точное время до минуты, когда вы родились, я могу прямо рассказать вашу жизнь. Но надо знать четко минуты. До минут. Я приблизительно знаю, что родился в 5 утра 30 апреля, но это приблизительно. Мама рассказывала. Но не совпадает кое-что», — отметил певец.

Но в скором времени все это может оказаться вне закона. Депутат Виталий Милонов выступил с инициативой запретить в России тарологов и астрологов. Он предложил привлекать к ответственности за публикацию астрологических прогнозов и предсказаний. И эта идея уже нашла отклик в обществе.

«Астрологов, тарологов, знахарок и так далее — уже более 900 тысяч человек. И если в России покупается продуктов на два триллиона 100 миллиардов рублей, то на услуги тарологов, астрологов и так далее они тратят два триллиона. Сопоставимые суммы. Это страшно», — подчеркнул бизнесмен Андрей Ковалев.

Парапсихолог Марианна Абравитова уверена: полный запрет не решит проблему. Гораздо важнее регламентировать эту сферу. Для начала закрыть всевозможные курсы и академии, в которых якобы учат эзотерике.

«Чтобы стать тарологом, астрологом, рунологом и еще каким-то эзотериком из прогностических систем, нужно им все-таки родиться», — уверена Абравитова.

Бизнесмен Андрей Ковалев считает, что надо регулировать не только деятельность тарологов и астрологов, но и тех, кто продает марафоны личностного роста и другие подобные курсы. По мнению предпринимателя, они наносят еще больший вред обществу.

«Все эти тарологи, астрологи — хорошие психологи. Все методы используются для того, чтобы у человека вытянуть максимально большое количество денег… Миллионы людей теряют триллионы, триллионы рублей. Пора наводить порядок», — заявил Ковалев.

Порядок в этой сфере правоохранительные органы наводят последние несколько лет. Блогеров-миллионников активно проверяют на неуплату налогов. Некоторые, например, Валерия и Артем Чекалины уже успели побывать под домашним арестом. А «королева марафонов» Елена Блиновская с января прошлого года находится в СИЗО. Недавно в СМИ появилась информация, что все ее имущество выставлено на продажу в счет погашения долга более чем в миллиард рублей.

«Нам нужны фрезеровщики, токари, строители, инженеры, конструкторы. Астрологи, тарологи вместо того, чтобы приносить пользу стране, обманывают людей», — высказался бизнесмен Ковалев.

Пока окончательного решения насчет предложения Милонова о запрете тарологов и астрологов нет. Все будет зависеть от того, поддержат ли его другие депутаты.

«Создается комиссия, которая предусматривает изменения как в части Налогового кодекса, Административного кодекса, Уголовного кодекса», — объяснила адвокат Гюзель Пушкарева.

Но в независимости от результата рассмотрения можно сказать одно: при общении с любым человеком, который обещает счастье и успех, важно сохранять бдительность и холодный рассудок, чтобы не позволить себя обмануть.