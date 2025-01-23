Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 43 0

Президент считает необходимым и дальше уделять внимание развитию лучших практик поддержки материнства и детства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В России необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В целом, необходимо создавать максимально комфортные условия для большой многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — сказал он.

Вместе с тем глава государства призвал и дальше концентрировать внимание на развитии лучших практик поддержки материнства и детства, а еще на улучшение социальной сферы и ее настройки на интересы семьи.

Оказание помощи социально уязвимым категориям россиян, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, — важное направление. В этом смысле в России сделано многое.

«Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего 10-летия опыт семейной, демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны», — подчеркнул Путин.

Прежде сообщалось, что многодетным семьям планируют предоставить бесплатный проезд по платным дорогам. Такой законопроект будет внесен в Госдуму «Справедливой Россией — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Как отмечают авторы, принятие документа значительно сократит расходы многодетных семей на проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ декретные студенткам увеличат до 235 тысяч рублей. Минтруд по поручению президента России Владимира Путина разработал проект, предлагающий увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает молодая мама.

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