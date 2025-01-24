Суд заблокировал указ Трампа против гражданства по праву рождения

Более 20 штатов подали иск против решения президента США.

Суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа об отказе в получении американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщается в материале The New York Times.

Решение вынес федеральный судья Джон Кофнор, назвав указ «вопиюще неконституционным».

Более 20 американских штатов подали иски против решения Трампа. В качестве обоснования указывается якобы имеющее место нарушение 14-й поправки в конституции США, которая была принята в 1868 году. Указ об ограничениях при получении гражданства обвинители называют развязанной против американских семей войной. Его критикуют активисты, юристы и прокуроры демократических штатов.

Согласно указу Трампа на гражданство США могут рассчитывать только дети, у кого хотя бы один из родителей имеет американский паспорт или постоянно живет в стране на законных основаниях. Вступление документа в силу должно было состояться 19 февраля. Противники сообщали, что после этого прежние права и льготы станут недоступными 150 тысячам детей ежегодно, некоторые из них останутся без гражданства. При этом штаты лишились бы федерального финансирования на различные программы помощи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил о готовности Украины к соглашению по урегулированию конфликта с Россией. По его мнению, решение вопроса теперь полностью зависит от дальнейших действий Москвы.