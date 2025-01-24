Дегтярев призвал федерации предоставить планы по международным соревнованиям

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Министр отметил важность комплексного подхода к развитию отрасли

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские спортивные федерации должны активнее развивать международные контакты. С этим призывом к ним сегодня обратился Михаил Дегтярев. Глава Минспорта

Онотметил, что взаимодействие с тем же Олимпийским комитетом идет постоянно. Но каждая федерация действует по своей инициативе, хотя интересы общие.

«Времена, когда мы с вами жили и работали врозь, закончились. Теперь мы единая команда. Чтобы повысить нашу общую эффективность, нам надо будет действовать в унисон, вся отрасль должна быть сплочена», — сказал мимнистр.

Отдельно глава Минспорта поручил федерациям представить планы по проведению в России чемпионатов мира — на ближайшие 13 лет.

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Дегтярев призвал федерации предоставить планы по международным соревнованиям

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