Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 23 0

Большинство — над территорией Курской области.

Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 23 января — в период с в период с 19:00 мск до 22:00 мск — сбили 49 беспилотников ВСУ над территориторией нашей страны. Об этом соообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 37 из них уничтожены над территорией Курской области.

«Семь — над территорией Брянской области, четыре над территорией Республики Крым и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки потеряли более 390 боевиков и четыре танка в Курской области. В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» поразили силы Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

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