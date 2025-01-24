За ночь силы ПВО РФ уничтожили 121 беспилотник ВСУ над Россией

Было атаковано 13 регионов страны.
Фото: www.globallookpress.com/© Vyacheslav Madiyevskyy
За прошедшую ночь силы ПВО РФ уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ через свой Telegram-канал.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — гласит сообщение ведомства.
Всего украинские БПЛА атаковали 13 регионов России. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области. Туда было направлено 37 аппаратов. Еще 20 беспилотников уничтожили над Рязанской областью. По 17 БПЛА перехватили в Курской и Саратовской областях. Семь дронов уничтожено над Ростовской и по шесть — над Московской и Белгородской областями. Три аппарата попытались атаковать Воронежскую область. По два БПЛА перехватили в Тульской, Орловской и Липецкой областях. Один дрон оказался над территории республики Крым и один — над Москвой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Российские ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Днепр» уничтожают дроны ВСУ.
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