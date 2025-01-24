Российские ЗРК «Стрела-10» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Опубликовано видео, как ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотники ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ежедневно днем и ночью расчеты сканируют небо.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский БПЛА. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«В основном наши цели — это „разведчики“, как „Лелека“, „Фурия“, „Валькирия“, „Бэкфайр“. Наш расчет поражал все, кроме „Бэкфайра“ охотимся за ним давно, пока еще не довелось, ну мы его рано или поздно поймаем» — рассказал командир расчета с позывным «Джаконда»

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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